Zelensky alla Casa Bianca, raffica di ‘grazie’ a Trump

(Adnkronos) –

"Grazie mille, signor Presidente". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto l'incontro nello Studio Ovale con Donald Trump con una raffica di 'thank you'. Zelensky ha pronunciato la parola "grazie" quattro volte nei primi 10 secondi del suo breve intervento di apertura del punto stampa. "Grazie per l'invito e grazie di cuore per i suoi sforzi, per l’impegno personale nel fermare le uccisioni e porre fine a questa guerra. Grazie per aver colto questa opportunità, e molti ringraziamenti a sua moglie", ha detto Zelensky, che ha superato a pieni voti anche l'esame per il look: il leader di Kiev ha accantonato la tradizionale tenuta militare e ha indossato un abito civile apprezzato da Trump.

Il precedente incontro alla Casa Bianca, lo scorso febbraio, si era bruscamente interrotto, sfociando in una crisi diplomatica, anche per via dei commenti del vicepresidente statunitense JD Vance, che aveva accusato il presidente ucraino di ingratitudine rispetto al sostegno Usa nel contesto della resistenza ucraina all'aggressione russa: "Non ha mai detto grazie". Vance era presente anche all'incontro di oggi, seduto nella stessa posizione alla destra di Trump, così come il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Zelensky ha tenuto un comportamento impeccabile nello Studio Ovale. A quanto pare, è stato preparato dagli alleati europei, in particolare dal premier britannico Keir Starmer, su come gestire l'incontro. Lo riferisce Nbc, sottolineando che i leader hanno suggerito a Zelensky di ringraziare Trump per le armi e per la diplomazia, consegnargli una lettera scritta da sua moglie per Melania Trump, e indossare una giacca invece della consueta tenuta militare, per far fronte preventivamente alle critiche ricevute durante la sua ultima visita, deflagrata in una crisi diplomatica. "Zelensky ha anche evitato di rispondere alle delicate domande sugli scambi di territori e ha elogiato Trump per aver proposto un incontro trilaterale con Vladimir Putin, ricevendo dall'attuale presidente statunitense un'accoglienza molto, molto più cordiale", rileva l'emittente statunitense. "Da notare che durante le risposte alle domande dei giornalisti non è intervenuto JD Vance, al centro dell'incontro teso avuto con Zelensky lo scorso febbraio alla Casa Bianca".