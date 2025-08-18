Trump e l’elogio a Meloni: “Grande leader di ispirazione, governerai a lungo”

(Adnkronos) – Donald Trump ha elogiato Giorgia Meloni prima dell'inizio del vertice sull'Ucraina alla Casa Bianca con i leader europei. "E' una grande leader, d'ispirazione per tanti", ha detto il tycoon, sottolineando la longevità del governo guidato dalla premier. "Nonostante la giovane età sta durando molto. Altri non durano come lei". E poi l'augurio: "Governerai a lungo". E prendendo la parola, prima del vertice con i leader europei alla Casa Bianca la premier si è rivolta a Trump assicurando che "può contare sull'Italia". "Oggi è un giorno molto buono. Ovviamente, può contare sull'Italia come è stato dall'inizio – ha affermato la premier – . Siamo dalla parte dell'Ucraina e supportiamo i suoi sforzi per la pace". "Se vogliamo raggiungere la pace e se vogliamo garantire la giustizia dobbiamo farlo uniti", ha detto Meloni. "Parleremo di molti tipi di tematiche importanti. La prima è quella di garantire la sicurezza" in modo tale da assicurarsi che ciò che è accaduto in Ucraina "non accadrà di nuovo, che è la precondizione di ogni tipo di pace. Sono felice di poter discutere di questo", ha scandito. "Penso che sia un giorno importante, una nuova fase dopo tre anni e mezzo in cui non abbiamo visto nessun tipo di segnale da parte russa di disponibilità al dialogo. Quindi, qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato grazie a lei ma grazie anche allo stallo sul campo di battaglia, che – ha evidenziato Meloni – è stato raggiunto con il coraggio dell'Ucraina e con l'unità che abbiamo tutti dato all'Ucraina". Quindi la presidente del Consiglio si è detta "felice che si parta da una proposta, quella ispirata all'articolo 5, che all'inizio era italiana. L'Italia è sempre pronta a portare idee per la pace e per il dialogo. È un percorso che dobbiamo costruire insieme, per garantire la pace e difendere la sicurezza delle nostre nazioni". L'Italia "sostiene" gli "sforzi" del presidente Trump per la pace, ha sottolineato la presidente del Consiglio in un altro passaggio del suo intervento. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)