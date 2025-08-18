(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella zona di Montegallo (Ascoli Piceno), alle 19.24 ora italiana a una profondità di 25 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Terremoto in provincia di Ascoli Piceno oggi, scossa di magnitudo 3.2
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.