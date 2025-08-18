spot_img
lunedì 18 Agosto 2025
Terremoto in provincia di Ascoli Piceno oggi, scossa di magnitudo 3.2

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella zona di Montegallo (Ascoli Piceno), alle 19.24 ora italiana a una profondità di 25 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

