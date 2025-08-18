Spettacolo, la comicità di Paolo Cevoli in scena a Mirabilandia

(Adnkronos) – Sabato 13 settembre Mirabilandia ha in programma una serata ricca di divertimento e tante risate in compagnia di Paolo Cevoli, il comico e attore italiano nato a Riccione. Dalle 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, presenta sul palco di Piazza della Fama un imperdibile show per tutta la famiglia che chiude il calendario degli eventi estivi. Famoso per il suo stile umoristico che spesso prende spunto dalla vita quotidiana e dai personaggi tipici del suo territorio di origine, la Romagna, Paolo Cevoli ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, distinguendosi per la sua capacità di far ridere con battute semplici ed efficaci, raccontando storie divertenti e coinvolgendo il pubblico in un modo unico. "Sono molto felice di portare risate e divertimento a Mirabilandia, un luogo dove regna la leggerezza e l'allegria proprio come il mio Paolo Cevoli Show”, commenta Paolo Cevoli. "Chiudiamo la stagione degli eventi estivi con grandi risate – dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia – dando spazio a un comico romagnolo che ci sta particolarmente a cuore e che siamo certi coinvolgerà il nostro pubblico con uno spettacolo da non mancare. Grazie alla partnership con Comedy Central Live riusciamo a portare sul nostro palco degli artisti sempre molto amati e di grande talento. Un’offerta davvero in grande stile che si aggiunge alle tante attrazioni, alla nuova area Nickelodeon Land e all’inesauribile voglia di regalare divertimento". "Condividere con Mirabilandia la serata che segna la chiusura della stagione estiva è per noi un onore e una grande soddisfazione. Questo evento rappresenta l’occasione ideale per salutare insieme l’estate, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di unire il divertimento del parco all’irresistibile comicità di Paolo Cevoli. La sua capacità di raccontare, con ironia e autenticità, storie e personaggi rispecchia pienamente i valori di allegria, intrattenimento e vicinanza al pubblico che ci accomunano e lo fa in pieno stile Comedy Central", dichiara Manuela Vagnetti, AdSales Director in Paramount. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)