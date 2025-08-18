spot_img
lunedì 18 Agosto 2025
spot_img

Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio killer nel dispenser per lavare i biberon

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Tracce del batterio che avrebbe provocato la morte, la settimana scorsa, di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bolzano, sono state trovate dai carabinieri del Nas nel dispenser del detergente, utilizzato per la pulizia dei biberon e delle tettarelle. Si attendono, ora, le analisi di laboratorio, sul materiale sequestrato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie