(Adnkronos) – Un ispettore di polizia di 58 anni è stato accoltellato e ucciso oggi, lunedì 18 agosto, nella sua abitazione, in viale delle Margherite a Napoli. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell'omicidio e rintracciare l’autore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in casa
