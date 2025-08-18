spot_img
lunedì 18 Agosto 2025
Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in casa

(Adnkronos) – Un ispettore di polizia di 58 anni è stato accoltellato e ucciso oggi, lunedì 18 agosto, nella sua abitazione, in viale delle Margherite a Napoli.  Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell'omicidio e rintracciare l’autore.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

