(Adnkronos) –
Jasmine Paolini vola in finale al torneo Wta 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 5.152.599 dollari). L'azzurra, numero 9 del mondo e 7 del seeding, sconfigge la russa Veronika Kudermetova, numero 36 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 in due ore e 22 minuti. Paolini affronterà domani per il titolo la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo e terza testa di serie, da Paolini mai battuta in cinque precedenti. Primo set equilibrato in cui dominano i servizi fino all'ottavo gioco in cui l'azzurra strappa il servizio a zero all'avversaria conquistando il break. Nel nono game va a servire per il primo parziale e tiene il servizio a 15 per il 6-3. Nel secondo set al quinto gioco arriva il break dell'azzurra. La russa sale 40-15 con due ace, ma poi si complica la vita con un doppio fallo e due dritti sbagliati e cede la battuta. Nei game successivi si seguono i servizi e Paolini sul 5-4 va a servire per il match, qui concede le prime due palle-break dell'incontro, le annulla ma alla terza opportunità la russa va a segno per il 5-5. Si arriva al tie-break dove Kudermetova è impeccabile e domina 7-2. Nel terzo set Paolini piazza il break al sesto game. Sul 15-15 Kudermetova manda in rete un rovescio e poi commette un doppio fallo. Arrivano così due palle break per la toscana che sale 4-2 al primo tentativo. Nel game successivo salva tre chance del contro-break e poi sale 5-2 alla seconda opportunità grazie a un dritto out dell'avversaria. Sul 5-3 la campionessa di Roma va a servire per il match e tiene la battuta a zero e può sollevare le braccia al cielo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Wta Cincinnati, Paolini batte Kudermetova al 3° set e vola in finale
(Adnkronos) –
