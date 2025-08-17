spot_img
domenica 17 Agosto 2025
Ucraina, Meloni domani a Washington con Trump e Zelensky

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, domani sarà a Washington, dove è in programma il vertice tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. All'incontro saranno presenti anche la numero uno della Commissione Ue Ursula von der Leyen e altri leader europei. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

