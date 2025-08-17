Premio Umbria del Cuore a Gino Sirci, tra sport e musica l’Agosto Corcianese verso il gran finale

La penultima giornata della 61esima edizione dell’Agosto Corcianese è stata segnata dalla consegna del premio Umbria del Cuore al presidente della Sir Safety Perugia, Gino Sirci. L’incontro, ospitato in piazza Doni, ha visto il patron bianconero dialogare con il giornalista Rai Luca Pisinicca e con l’ex campionessa di pallavolo Chiara Arcangeli.

Sirci ha ripercorso le tappe della propria avventura sportiva, ricordando come il sogno iniziale fosse raggiungere la Serie A2, obiettivo poi superato fino all’approdo alla massima serie. Nel corso della conversazione ha sottolineato l’importanza di atleti non solo tecnicamente preparati ma anche ricchi di qualità umane, senza dimenticare il ruolo fondamentale dei tifosi, definiti il cuore pulsante della società.

Accanto a lui era presente anche il centrale argentino Sebastian Solè, che ha ribadito il legame con la città e con l’Umbria, descritta come una terra di borghi suggestivi e destinata a restare tra le esperienze più significative della sua carriera e della sua vita.

La serata è proseguita nel segno della musica. Alla chiesa museo di San Francesco si è svolto il concerto Quinquaginta annos Veris dulcis in tempore, evento celebrativo per i cinquant’anni dei Menestrelli di Corciano. I musicisti, guidati dal maestro Giovanni Brugnami, hanno eseguito brani tratti dal Codex Buranus, arricchiti dalla proiezione di materiali d’archivio curati da Lucio Zucchetti.

A piazza Coragino, invece, è stato il jazz a conquistare il pubblico. Cristiano Arcelli al sax alto e il Corciano Festival Jazz Ensemble hanno proposto un repertorio che ha spaziato da composizioni originali a omaggi a Duke Ellington e Thelonious Monk.

Per oggi, 17 agosto, è atteso il gran finale della rassegna. Dopo l’apertura della Taverna del Duca, alle 21.30 in piazza Doni andrà in scena Amargura, progetto firmato da Elena Ledda, con la partecipazione di Mauro Palmas, della Corciano Festival Orchestra Lab e dell’ospite speciale Gabriele Mirabassi al clarinetto. La direzione sarà affidata al maestro Alessandro Celardi.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano, è sostenuta dalla Regione Umbria, dalla Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo BCC Iccrea e da numerosi partner privati.

