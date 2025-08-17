(Adnkronos) – Un ragazzo è morto annegato questo pomeriggio nel Po nel pavese. Il giovane sarebbe stato trascinato dalla corrente vicino al Ponte della Becca nel Comune di Mezzanino. L'allarme è scattato poco prima delle 18.30, ma per il ragazzo nonostante il trasporto in ospedale non c'è stato nulla da fare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pavia, ragazzo muore annegato nel Po
