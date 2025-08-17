(Adnkronos) – Omicidio nella notte in piazzale Ferrara, a Milano: arrestato un 29enne ecuadoriano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. A seguito di una lite per motivi familiari con la sorella e il marito di quest’ultima, l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, un 32enne suo connazionale che, raggiunto da più fendenti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo a causa di uno shock traumatico per le numerose ferite. Sul posto i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano hanno effettuato i rilievi, trovando l’arma del delitto. L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di rintracciare l’autore a circa 200 metri dal luogo dell’accoltellamento. La salma è stata portata nell’obitorio comunale per l’esame autoptico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il 29enne è stato portato nel carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Addio Pippo Baudo, Lorella Cuccarini: “Sei stato il mio papà artistico, miei sogni avverati grazie a te”
Milano, accoltella e uccide il cognato: arrestato 29enne ecuadoriano
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.