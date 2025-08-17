(Adnkronos) – Gol e infortunio per Rafa Leao nel match di Coppa Italia che il Milan gioca contro il Bari oggi 17 agosto 2025. Il portoghese va a segno al 13', con un colpo di testa ravvicinato su cross proveniente dalla destra. Il numero 10 rossonero sblocca il risultato ma poco dopo deve uscire dal campo per un problema muscolare al polpaccio destro. Leao esce e al 17' lascia il posto a Gimenez, che diventa punto di riferimento nell'attacco della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Per Leao, rischio stop: in dubbio la sua presenza sabato 23 agosto nella prima giornata di campionato, con il Milan in campo contro la Cremonese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17 minuti
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.