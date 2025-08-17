(Adnkronos) – Il cinema britannico e mondiale perde uno dei suoi volti più iconici e versatili. È morto all'età di 87 anni l'attore Terence Stamp, famoso per aver interpretato il Generale Zod nei film Superman (1978) e Superman II (1980). L'attore candidato all'Oscar al miglior attore non protagonista nel 1963, ha recitato anche in successi come 'Teorema', 'Una stagione all'inferno' e 'Le avventure di Priscilla, la regina del deserto'. Stamp ha formato una delle coppie più glamour della Gran Bretagna con Julie Christie, con la quale recitò in 'Via dalla pazza folla' nel 1967. "Lascia dietro di sé un'opera straordinaria, sia come attore che come scrittore, che continuerà a toccare e ispirare le persone negli anni a venire", ha dichiarato la sua famiglia all'agenzia di stampa Reuters confermando la notizia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Zelensky: “Servono garanzie di sicurezza”. Domani leader Ue alla Casa Bianca, anche Meloni. Trump: “Progressi con Russia”
E’ morto Terence Stamp, il cattivo di Superman aveva 87 anni
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.