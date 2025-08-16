(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel giorno del 24esimo compleanno affronta il francese Terence Atmane, rivelazione del torneo, per un posto in finale. Nella seconda semifinale, sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alex Zverev. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sinner oggi contro Atmane, diretta semifinale Cincinnati: match live
