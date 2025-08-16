(Adnkronos) –
Nuova amichevole per la Roma. I giallorossi sfidano oggi, sabato 16 agosto, i sauditi del Neom, allenato dall'ex Psg Christophe Galtier e che milita nella Saudi Pro League, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, nell'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della nuova stagione, con la Serie A che partirà il weekend del 24 agosto. Gasperini attende quindi indicazioni importanti dopo essere tornato dalla tournée inglese, che ha visto la sua 'nuova' Roma perdere nettamente 4-0 con il Crystal Palace e vincere 1-0 nell'amichevole 'in famiglia' con l'Everton, club di proprietà dei Friedkin. La sfida tra Roma e Neom è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17. Ecco le probabili formazioni:
Roma (3-5-2): Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Wesley, Cristante, Konè, El Aynaoui, Angelino, Soulè, Dovbyk. All. Gasperini.
Neom (4-4-2): Bulka, Aloyayri, Hegazy, Waleed, Abdi, Ali Alasmari, Kone, Alali, Said Benrahma, Lacazette, Abdu. All. Galtier Roma-Neom non sarà trasmessa in diretta televisiva da alcuna emittente nazionale. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma-Neom: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
