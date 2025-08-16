(Adnkronos) – "Pippo Baudo è stato un gigante, un maestro, un esempio e un amico" dichiara all'Adnkronos il conduttore e giornalista Pierluigi Diaco. "A lui va il grazie di intere generazioni di spettatori. In tv ci sarà un prima e un dopo Baudo: lo studieremo sempre, lo cercheremo ancora”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pippo Baudo, Diaco: “Gigante, maestro e amico”
