(Adnkronos) – Prima l'arrivo e l'ingresso a bordo in ritardo. Poi il sorriso, un po' imbarazzato, assieme alle scuse e infine l'applauso degli altri passeggeri. Paolo Ruffini è stato protagonista involontario di un episodio diventato virale sul web. L'attore comico ha fatto 'ritardare' diversi minuti un volo Ryanair in partenza da Crotone, suscitando simpatia tra i viaggiatori ma anche un acceso dibattito sui social.
Nel video, ripreso da una passeggera e pubblicato su TikTok, si vede l’attesa in cabina e qualche borbottio dei passeggeri, fino a quando Ruffini compare nel corridoio con un cappello in testa. Con un cenno della mano ringrazia e si scusa: “Grazie a tutti”, gesto accolto da applausi e incoraggiamenti. Nel video si sente qualcuno gridare: “Grande Paolo”. Ma sui social le reazioni si sono divise.
C’è chi parla di trattamento di favore, con commenti come: "Nessun aereo aspetta il ritardo di qualcuno" o anche "se non fosse stato famoso non lo avrebbero mai fatto". Altri invece ribattono raccontando esperienze simili: “Anche a me, che non sono nessuno, mi hanno atteso sette minuti” scrive un altro utente, in linea con chi ha preso le difese del comico toscano, ricordando che “può succedere a chiunque” e sottolineando la correttezza delle scuse. Secondo alcune interpretazioni, non si sarebbe trattato di un vero ritardo ma di una normale prassi: l’attesa per un ultimo passeggero che arriva al gate poco prima della chiusura definitiva è una procedura che le compagnie aeree possono adottare indipendentemente da chi sia il viaggiatore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Paolo Ruffini in ritardo…e il volo ‘lo aspetta’, video su TikTok scatena polemiche
