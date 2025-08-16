(Adnkronos) – Jasmine Paolini in semifinale al torneo Wta di Cincinnati. L'azzurra, testa di serie numero 7, in semifinale batte la statunitense Coco Gauff, numero 2 del tabellone, per 2-6, 6-4, 6-3 in 2 ore di gioco. Paolini, alla terza semifinale della stagione dopo quelle raggiunte a Miami e a Roma, affronterà la russa Veronika Kudermetova, che si è aggiudicata 3 dei 4 confronti diretti. "All'inizio Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla – ha detto l'azzurra nell'intervista in campo – Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Paolini in semifinale Cincinnati, Gauff battuta in 3 set
