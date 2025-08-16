(Adnkronos) – Il Palio dell'Assunta va in scena oggi a Siena, 16 agosto 2025, in diretta tv e streaming. La città si ferma per l'evento in programma alle 19, dopo il tradizionale corteo storico. Al Palio, come di consueto, partecipano 10 contrade. Corrono di diritto Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila. Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone partecipano dopo essere state estratte a sorte. Non partecipano Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre (squalificata). Toccherà al mossiere Renato Bircolotti chiamare i cavalli ai canapi. L’ordine è il seguente: Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, con la Tartuca alla rincorsa. Tutti gli occhi sono puntati su Leocorno, che ha pescato il binomio da sogno: il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, il fuoriclasse dei Palii, già trionfatore a luglio con l’Oca. In caso di vittoria, sarebbe 'cappotto' – ovvero la conquista di entrambi i Palii annuali – con lo stesso cavallo. L'elenco: Leocorno – Giovanni Atzeni (Tittia) su Diodoro; Civetta – Jonatan Bartoletti (Scompiglio) su Benitos; Valdimontone – Giuseppe Zedde (Gingillo) su Anda e Bola; Giraffa – Elias Mannucci (Turbine) su Ungaros; Tartuca – Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu; Aquila – Andrea Sanna (Virgola) su Diosu de Campeda; Drago – Diego Minucci su Zenis; Pantera – Dino Pes (Velluto) su Viso d’Angelo; Bruco – Carlo Sanna (Brigante) su Diamante Grigio; Onda – Sebastiano Murtas (Grandine) su Veranu. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Palio di Siena 16 agosto 2025 oggi in tv: orario, contrade e fantini
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.