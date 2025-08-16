Milano Finanza: Cucinelli avvicina le prime 10 posizioni in Borsa

Brunello Cucinelli “e famiglia”, con la sua casa di moda, si avvicina alle prime dieci posizioni della classifica degli investimenti in Borsa secondo Milano Finanza che ha stilato la consueta classifica annuale. L’imprenditore di Solomeo è infatti tredicesimo e guadagna tre posti.

Secondo Milano finanza il valore di quota della Cucinelli è cresciuto del 17,4 per cento tra il 2024 e il 2025, passando da 2 miliardi 821,3 a tre 3 miliardi e .312,3. In base all’analisi lo scettro degli investimenti in piazza Affari spetta allo Stato, o meglio al Ministero dell’Economia e delle Finanze che direttamente o attraverso le sue controllate (come Cassa Depositi e Prestiti) vale 81 miliardi, con un incremento del 26,7% rispetto all’anno scorso.

Fra i privati si mantiene, e anzi si consolida, la prima posizione degli eredi Del Vecchio con 51,5 miliardi, in crescita del 31% rispetto allo scorso anno quando si fermava a 39,4.

Dalla seconda scendono alla quarta posizione invece Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, che perdono così il podio (erano secondi nel 2024) seguiti da Francesco Gaetano Caltagirone, Piero Ferrari, la famiglia Benetton, la famiglia Stevanato, i Doris-Tombolato e, a chiudere la top ten, la famiglia Buzzi.

La graduatoria complessiva, consultabile sul sito milanofinanza.it, censisce 751 tra famiglie e imprenditori con patrimoni azionari per 197 miliardi di euro, che corrispondono al 20% della capitalizzazione complessiva di Borsa Italiana (Egm incluso).