La Lazo scende in campo in amichevole. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 16 agosto, i greci dell'Atromitos, club di prima serie ellenica, allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti. La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della stagione, con la Serie A che partirà nel weekend del 24 agosto, giorno in cui la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Como. La sfida tra Lazio e Atromitos è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20. Ecco la probabile formazione biancoceleste:
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri Lazio-Atromitos sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Lazio-Atromitos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
