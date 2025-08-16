Incendio in un palazzo di Biella, un morto e 7 intossicati

(Adnkronos) – Un uomo di 44 anni è morto e altre 7 persone sono rimaste lievemente intossicate in un incendio scoppiato nella notte in un palazzo di sette piani in via Coppa, a Chiavazza, frazione di Biella. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)