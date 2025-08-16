(Adnkronos) – Furto da 400mila euro nell'abitazione dell'avvocato Filippo de Jorio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nel suo appartamento in via Courmayeur, a ponte Milvio, pochi minuti prima delle 21, dopo aver forzato una portafinestra, rubando i gioielli nascosti in casa per un valore complessivo di 400mila euro. Sul posto i poliziotti che hanno preso contatti con il figlio della vittima. L'avvocato, 92enne ex esponente della Democrazia Cristiana, non era in casa al momento del colpo. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Furto in casa avvocato Filippo de Jorio a Ponte Milvio, rubati gioielli per 400mila euro
