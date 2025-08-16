(Adnkronos) – Nuovo ricovero, oggi, sabato 16 agosto, all'ospedale Annunziata di Cosenza. Il paziente, arrivato in pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica, è stato trasferito al reparto di Terapia intensiva. Le condizioni, seppure non gravi, necessitano comunque di un attento monitoraggio. E' stato dimesso, invece, un paziente ricoverato in pediatria. Al momento sono 9 i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza
