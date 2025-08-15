Trump-Putin, la stretta di mano in Alaska

(Adnkronos) – Stretta di mano e breve chiacchierata. Donald Trump accoglie Vladimir Putin in Alaska, dove va in scena il vertice tra il presidente americano e quello russo. Trump, atterrato attorno alle 20.30 italiane con l’Air Force One, ha accolto il presidente russo che è atterrato qualche minuto dopo. Primo contatto sul tappeto rosso steso in pista, stretta di mano e prima chiacchierata tra i leader. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)