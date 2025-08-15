spot_img
venerdì 15 Agosto 2025
Svezia, spari vicino moschea a Orebro: 2 feriti

(Adnkronos) – E' di due persone ferite il bilancio della sparatoria avvenuta nei pressi della moschea a Orebro, nel sud della Svezia. Lo riferisce il sito di Aftonbladet, precisando che, secondo la polizia, l'episodio sarebbe riconducibile a uno scontro tra bande rivali.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

