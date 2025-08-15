(Adnkronos) – Kirill Dmitriev, consigliere di Vladimir Putin e direttore del fondo sovrano russo, ha pubblicato su X un breve video in cui lo si vede mentre si imbatte in un orso nelle terre selvagge dell’Alaska alla vigilia del vertice Russia–Usa. "Ho incontrato un orso in Alaska prima del vertice Russia-Usa – conclude -. Spero sia di buon auspicio". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Dmitriev incontra un orso in Alaska prima del vertice: “Sia di buon auspicio”
