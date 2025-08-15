(Adnkronos) – Un albero a causa del maltempo si è abbattuto oggi, venerdì 15 agosto, su un'auto a Ferrandina in provincia di Matera. A bordo della vettura c'erano quattro ragazzi: uno è morto e gli altri tre sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dall'auto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Albero cade su auto nel Materano, morto un ragazzo
