venerdì 15 Agosto 2025
A Corciano il Ferragosto si apre… in mutande: Michele Speziali festeggia 10 vittorie

Corciano non tradisce le sue tradizioni, anche le più scanzonate. Puntualmente, la sera del 14 agosto, la celebre Corsa in mutande del Corciano Festival ha animato le vie del borgo, strappando applausi e sorrisi ai passanti.

Venti ragazzi e ragazze, tutti del paese, hanno raccolto la sfida: un giro completo del centro storico vestiti solo dell’essenziale e di tanta allegria. Una corsa più di spirito che di cronometro, tra applausi, incoraggiamenti e qualche foto ricordo che già impazza sui social.

Ma il vero protagonista dell’edizione 2025 è stato Michele Speziali, che con questa nuova vittoria raggiunge quota dieci trionfi. Michele, volto noto e amato a Corciano per il suo impegno durante tutto l’anno nelle iniziative locali, ha così consolidato il suo “regno” su questa bizzarra ma amatissima competizione.
Il Ferragosto corcianese testimonia le tradizioni di una comunità che sa mescolare goliardia e orgoglio paesano.

