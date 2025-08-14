spot_img
giovedì 14 Agosto 2025
Trump-Putin, summit domani in Alaska: inizio alle 21.30 ora italiana

(Adnkronos) – Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo il loro colloquio i presidenti di Stati Uniti e Russia terranno una conferenza stampa congiunta.  "Dopo la conclusione dei negoziati, Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati", ha annunciato Ushakov ai giornalisti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

