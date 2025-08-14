(Adnkronos) – Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo il loro colloquio i presidenti di Stati Uniti e Russia terranno una conferenza stampa congiunta. "Dopo la conclusione dei negoziati, Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati", ha annunciato Ushakov ai giornalisti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Scuola, Valditara: “Da Schlein barzellette, polemiche senza senso”. Le reazioni all’intervista alla leader Pd
Trump-Putin, summit domani in Alaska: inizio alle 21.30 ora italiana
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.