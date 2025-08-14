Nancy Brilli nel cast di Ballando con le stelle: “Sarà una gara con me stessa”

(Adnkronos) –

Nancy Brilli entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma. L'attrice italiana ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova sfida e per la partecipazione al dance show di Rai 1, in partenza dal 27 settembre. "Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le stelle, mi divertirò tantissimo. Sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly e di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini", ha spiegato Brilli in un video selfie. Nancy Brilli ha sottolineato lo spirito con cui affronterà questa esperienza: "Sarà un gara con me stessa, bisognerà vedere cosa riuscirò a combinare. Ma io sono capatosta e secondo me qualcosa imparo, imparo a ballare, è fantastico". Il nome di Nancy Brilli va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella, Barbara D'Urso e Martina Colombari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)