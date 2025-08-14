(Adnkronos) – Dal “triangolo della paura” delimitato dalla Casa della solidarietà, il bar Campoverde e la comunità Oklahoma, fino alle baracche abusive di via Rozzano: i residenti di Gratosoglio descrivono all’Adnkronos un quartiere segnato da risse, furti, spaccio e discariche a cielo aperto, chiedendo al Comune di Milano interventi urgenti per ripristinare sicurezza e vivibilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Milano, i residenti di Gratosoglio tracciano la mappa della paura
