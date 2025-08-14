(Adnkronos) – È sceso in acqua da una barca noleggiata dalla famiglia. Il tempo di riportarla a riva e ritornare e del 12enne si erano perse le tracce. Tragedia oggi sul lago di Molveno dove un ragazzino è morto dopo essere stato inghiottito dalle acque del lago. La famiglia ha subito lanciato l'allarme, sul posto vigili del fuoco locali e i sommozzatori della centrale di Trento. Il 12enne, in acqua da circa un'ora e mezza, è stato recuperato privo di sensi a circa due metri dal fondale. Le condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, è morto poco dopo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno
