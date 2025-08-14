Caso Epstein, Melania Trump minaccia di far causa ad Hunter Biden per un miliardo

(Adnkronos) – La First Lady americana Melania Trump ha minacciato di fare causa a Hunter Biden per oltre un miliardo di dollari dopo che il figlio dell'ex presidente ha affermato che era stato Jeffrey Epstein – finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori – a presentarla a quello che sarebbe poi diventato il marito. Gli avvocati che agiscono per conto della First Lady hanno definito l'affermazione "falsa, denigratoria, diffamatoria e provocatoria". Le dichiarazioni di Biden risalgono a un'intervista rilasciata all'inizio di questo mese, contenente forti critiche sui passati legami tra Trump ed Epstein. Donald Trump, già amico di Epstein, ha affermato che i due hanno litigato all'inizio degli anni 2000. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
