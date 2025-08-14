(Adnkronos) – Quarta partita amichevole e quarta vittoria per l'Italia del basket in vista degli Europei che inizieranno tra due settimane. Al PalaDozza di Bologna gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco superano 84-72 l'Argentina. Protagonisti del successo azzurro Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo, che realizzano rispettivamente 19 e 18 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Basket, l’Italia supera 84-72 l’Argentina in amichevole
