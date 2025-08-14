spot_img
giovedì 14 Agosto 2025
spot_img

Atp Cincinnati, Nardi ko agli ottavi di finale con Alcaraz

adn-ultimora
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 9.193.540 dollari). Il 22enne azzurro, numero 98 del mondo e in tabellone come Lucky Loser, cede al coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Alcaraz affronterà domani nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev, numero 11 del mondo e 9 del seeding.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie