Atp Cincinnati, Nardi ko agli ottavi di finale con Alcaraz

(Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 9.193.540 dollari). Il 22enne azzurro, numero 98 del mondo e in tabellone come Lucky Loser, cede al coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Alcaraz affronterà domani nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev, numero 11 del mondo e 9 del seeding. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
