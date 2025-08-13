(Adnkronos) – Le telecamere a circuito chiuso dell’abitazione di Caroline Tronelli, compagna di Stefano De Martino, sarebbero state violate da hacker. Le immagini, riprese all’interno dell’appartamento mentre i due si trovavano insieme, sarebbero finite in rete e diffuse su gruppi WhatsApp, Telegram e su un sito estero poi oscurato. Lo ha scritto Gabriele Parpiglia su Affaritaliani.it. La vicenda, di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, riguarda video che mostrerebbero momenti di vita privata. Non è chiaro se l’intrusione fosse mirata o casuale, né se gli autori cercassero materiale a sfondo sessuale o dettagli utili per compiere furti. Il materiale sarebbe stato rimosso dopo la pubblicazione, ma la Polizia postale ha già avviato indagini, ricostruendo in parte la dinamica e aprendo la strada a possibili procedimenti penali per violazione della privacy e altri reati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online: la denuncia
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.