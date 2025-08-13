(Adnkronos) – "Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone straordinarie che vogliono vedere un accordo chiuso" tra Russia e Ucraina. E' quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima della videoconferenza di questo pomeriggio con i leader europei, i vertici di Ue e Nato e Volodymyr Zelensky. Una sorta di pre vertice virtuale in vista del faccia a faccia che il presidente Usa avrà venerdì in Alaska con Vladimir Putin. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Donna investita e uccisa a Milano, famiglie dei minori alla guida dell’auto rubata lasciano il campo rom
Ucraina, Trump: “I leader europei vogliono vedere un accordo”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.