Mirabilandia il 16 agosto celebra il Roller Coaster Day, la Giornata mondiale delle montagne russe

Il 16 agosto si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day, la giornata dedicata alle montagne russe e alle emozioni forti che da generazioni fanno divertire, e urlare, milioni di persone. Un’occasione speciale per rendere omaggio alle regine dei parchi divertimento, simbolo di adrenalina, ingegneria e divertimento senza età. Il Roller Coaster Day nasce per celebrare il primo brevetto ufficiale di una montagna russa concesso a LaMarcus Adna Thompson il 16 agosto 1898 negli Stati Uniti. Da allora, questo tipo di attrazioni sono diventate una vera e propria icona mondiale dell’intrattenimento, grazie anche a continue innovazioni di tecnologia e design. Le montagne russe rappresentano la voglia di mettersi alla prova, il coraggio di lasciarsi andare e sfidare la gravità riscoprendo il piacere di un grido a 100 km orari.
Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, offre circa 5 km di tracciato con percorsi più soft adatti ai bambini, o agli adulti meno coraggiosi, e roller coaster adrenalici da Guinness dei Primati. Tra questi ultimi: Divertical il più alto water coaster al mondo: è tuttora una delle poche attrazioni al mondo a combinare salita verticale con ascensore, discesa rapida, splash finale ad alta velocità. Il nome è un gioco di parole tra “divertimento” e “verticale”, in riferimento alla sua salita verticale a 90°. Altezza: 60 metri – Velocità massima: 106km/h – Lunghezza del tracciato: circa 510 metri Katun il più lungo inverted coaster in Europa: è uno degli inverted coaster numero uno in Europa. Grazie al numero di inversioni è ancora uno degli inverted coaster più lunghi al mondo e tra i più spettacolari e intensi d’Europa. Altezza: oltre 50 metri – Velocità massima: 110 km/h con 6 inversioni – Lunghezza del tracciato: 1200 metri iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia: è stato il primo launch coaster magnetico costruito in Europa ed è ancora tra i top 10 più veloci d’Europa e, grazie alla combinazione di altezza, velocità e accelerazione, è considerato uno dei più adrenalinici launch coaster del vecchio continente. Altezza: 55 metri – Velocità massima: 120 km/h – Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi – Lunghezza tracciato: 1000 metri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
