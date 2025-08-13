Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, una neonata tra le vittime

(Adnkronos) – Naufragio a circa 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Secondo le prime informazioni un barcone carico di migranti si sarebbe ribaltato prima dell'arrivo dei soccorsi. Almeno una ventina i cadaveri già recuperati, un bilancio tragico che potrebbe salire nelle prossime ore. Tra le vittime ci sarebbe anche una neonata. La carretta del mare sarebbe stata avvistata, intorno alle 11.30, già ribaltata da un elicottero della Guardia di finanza. Immediati sono scattati i soccorsi e nell'area sono giunte le motovedette della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e le unità di Frontex. Una sessantina le persone tratte in salvo. Secondo le prime sommarie informazioni e i racconti dei superstiti, però, ci sarebbero 15-20 dispersi. Nelle ricerche è impegnato anche un elicottero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)