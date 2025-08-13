(Adnkronos) – Un 79enne si è introdotto in casa di una donna di 28 anni, sua vicina di casa che gestisce un bar del posto, e la ha aggredita con un coltello. E' accaduto a Gorgoglione, in provincia di Matera. La donna, che ha riportato tre ferite da arma da taglio, è stata soccorsa e non è grave. L'uomo subito dopo è fuggito a bordo della sua auto raggiungendo il Comune di Aliano dove è stato intercettato dai carabinieri della locale stazione. I militari lo hanno fermato ma il 79enne ha imbracciato un fucile calibro 12, illegalmente detenuto, e ha esploso un colpo verso un carabiniere che è riuscito a schivarlo. Subito dopo è risalito in macchina e ha raggiunto Stigliano dove è stato intercettato da un'altra pattuglia dei carabinieri. A quel punto l'uomo è entrato sul retro di un'area di servizio e si è suicidato sparandosi un colpo di fucile. Non sono chiari i motivi del gesto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida
