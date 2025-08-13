spot_img
mercoledì 13 Agosto 2025
Marina di Massa, non si ferma all’alt e si schianta con la moto: morto

(Adnkronos) – Un uomo è morto questa mattina all'alba, poco prima delle 5, dopo essersi schiantato con la moto contro alcuni paletti della segnaletica stradale a Marina di Massa. L'uomo, che non si era fermato poco prima a un controllo delle forze dell'ordine nella zona di Forte dei Marmi, è andato in arresto cardiaco dopo l'impatto vicino a una rotatoria e nonostante i tentativi di soccorso è deceduto. Ora la Polizia Stradale sta svolgendo gli accertamenti.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

