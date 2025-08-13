(Adnkronos) –
La 'nuova' Inter di Cristian Chivu non brilla. Sebbene la preparazione estiva sia ancora in corso, ed è decisamente presto per dare giudizi, il campionato è alle porte. La Serie A inizierà infatti tra poco più di 10 giorni, nel weekend del 24 agosto, con i nerazzurri che saranno impegnati, lunedì 25, con il Torino a San Siro. Ecco perchè, dall'amichevole con il Monza, appena retrocesso in Serie B, i tifosi dell'Inter sono usciti con dubbi e interrogativi, soprattutto per un calciomercato fin qui non giudicato all'altezza. L'amichevole contro i brianzoli, giocata all'U-Power Stadium di Monza, si è conclusa 2-2, con l'Inter che è riuscita poi a vincere ai rigori. A sbloccare il risultato sono stati proprio i padroni di casa con Ciurria al 32', con i nerazzurri che sono riusciti a pareggiare i conti al 41' grazie all'autogol di Birindelli. Al 52' è arrivato il vantaggio dell'Inter firmato Pio Esposito, ancora una volta molto positiva la sua prova, a cui ha risposto nel finale, all'89', Azzi. Nonostante la vittoria ai rigori, sono emersi alcuni limiti di una squadra che si è schierata nuovamente con il 3-5-2 di inzaghiana memoria. "Ci mancano un difensore e almeno un centrocampista, altro che Lookman", scrive un tifoso su X. Una lettura che trova d'accordo buona parte della fanbase online nerazzurra: "Ma siamo sicuri che ci serve Lookman? Qui ci vuole un difensore". E ancora: "Unpopular opinion: al momento all'Inter serve più un centrocampista che un attaccante". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Donna investita e uccisa a Milano, famiglie dei minori alla guida dell’auto rubata lasciano il campo rom
Inter batte Monza solo ai rigori, tifosi se la prendono con… il mercato
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.