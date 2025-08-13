(Adnkronos) –
Una partita di tennis decisa da… una doccia. È successo a Creta oggi, mercoledì 13 agosto, durante gli ottavi di finale del Challenger di Chersonissos, città a nord dell'isola greca. In campo c'erano il tennista tedesco Mats Rosenkranz, 26 anni e numero 358 del mondo, e l'azzurro Pietro Orlando Fellin, 24enne che occupa al momento il 561esimo posto del ranking Atp. Il match è stato condizionato fin dall'inizio da un caldo torrido, lo stesso che sta provando Jannik Sinner e tutti gli altri giocatori del circuito impegnati nel Masters 1000 di Cincinnati, con una temperatura che supera i 30 gradi. Ecco perché, probabilmente, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 7-5, Rosenkranz ha deciso di tornare negli spogliatoi per un inedito 'shower break', in parole povere, ha deciso di farsi una rapida doccia. Il problema, per il tedesco, è che il regolamento non consente una pausa di questo tipo, e perciò il giocatore è stato squalificato dal torneo e Fellin è riuscito ad accedere ai quarti di finale. Rosenkranz ha provato a giustificarsi con il giudice di sedia, che ha convocato un supervisore stabilendo che si trattava di ua violazione del regolamento, dicendo che non era a conoscenza di questa regola, ma a poco sono servite le sue lamentele. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Donna investita e uccisa a Milano, famiglie dei minori alla guida dell’auto rubata lasciano il campo rom
In campo fa caldo, lui vince il set e va a farsi una doccia
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.