martedì 12 Agosto 2025
Rischio idrogeologico: al via la pulizia di 5 km di fossi fra Mantignana e Taverne

CronacaMantignanaTaverne
In questi giorni, nel territorio comunale di Corciano, sono partiti importanti lavori di pulizia e manutenzione di circa 5 chilometri di fossi.
Un intervento mirato, reso necessario dall’esigenza di garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire possibili criticità legate al rischio idrogeologico, particolarmente rilevante nella nostra zona.

I lavori interessano in particolare Mantignana e Taverne, zone che nel tempo sono state soggette a particolari criticità, tra gli altri stiamo intervenendo su un tratto del fosso Bulagaio e del fosso in zona Bucaccia per Mantignana e un tratto del fosso Foretto per la zona di Taverne.
Queste operazioni, oltre a preservare il paesaggio e l’ambiente, sono fondamentali per ridurre il pericolo di esondazioni e allagamenti in caso di piogge intense.

«La manutenzione dei fossi è un’attività silenziosa ma vitale per la sicurezza di tutti – sottolinea il sindaco Lorenzo Pierotti – Con questo intervento proseguiamo il nostro impegno nella prevenzione, proteggendo abitazioni, attività e infrastrutture. La prevenzione è la migliore forma di protezione e mantenere in efficienza fossi e corsi d’acqua significa tutelare il territorio e la comunità, oggi e per il futuro».

