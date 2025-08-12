spot_img
martedì 12 Agosto 2025
Precipitano in canalone Val Passiria, morti padre e figlio

(Adnkronos) – Padre e figlio di 58 e 25 anni sono morti dopo esser precipitati in un canalone in Val Passiria, una valle laterale di Merano. Nella tarda serata di ieri, i due stavano percorrendo un sentiero quando, anche a causa del buio, si sono trovati in punto impervio precipitando per decine di metri. Dopo una notte di ricerche, i corpi di entrambi sono stati recuperati questa mattina. Sul posto il soccorso alpino zona e per i rilievi di pg e il recupero della salma il soccorso alpino della guardia di finanza con l'elicottero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

