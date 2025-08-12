spot_img
Monza-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
L'Inter torna in campo in amichevole. Oggi, martedì 12 agosto, i nerazzurri sfidano il Monza – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – all'U-Power Stadium di Monza nella loro seconda uscita della preparazione estiva. A poche settimane dall'inizio del campionato infatti, con la Serie A che partirà ufficialmente il weekend del 24 agosto, la squadra di Chivu ha giocato finora una sola amichevole contro il Monaco, vinta per 2-1, a causa degli impegni nel Mondiale per Club, in cui l'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense.  La sfida tra Monza e Inter è in programma oggi, martedì 12 agosto, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Caprari; Keita. All. Bianco 
Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zalewski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu  Monza-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali di Sportitalia. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Sportitalia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

