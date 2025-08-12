Medicina, Unicamillus prima tra università private per posti disponibili nel 2025/26

(Adnkronos) – Con 1.210 posti disponibili per l’anno accademico 2025/26, l’Università UniCamillus si posiziona al primo posto tra tutte le università non statali italiane per numero di posti offerti nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Un risultato significativo, che conferma il ruolo centrale dell’Ateneo nel panorama nazionale della formazione medica e l’impegno concreto nel rispondere al crescente fabbisogno di professionisti della salute. Il dato – riporta una nota – emerge dalla ripartizione provvisoria dei posti disponibili per Medicina, recentemente diffusa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che prevede un totale di 24.026 slot a livello nazionale per l’anno accademico 2025/26, di cui 5.116 riservati agli atenei non statali. In questo scenario, UniCamillus si distingue con il numero di posti più alto tra le Università private, confermando la fiducia delle istituzioni e degli studenti. A rafforzare il valore di questo traguardo contribuiscono l’elevato livello di internazionalizzazione dei corsi, la didattica innovativa, la forte impronta scientifica e la possibilità per gli studenti di formarsi in un ambiente multiculturale. A confermare ulteriormente la solidità del modello UniCamillus – si legge – arrivano anche i recenti dati AlmaLaurea, che attestano performance notevoli sia sul piano formativo che occupazionale. Secondo il XXVII Rapporto AlmaLaurea, l’89,5% degli studenti UniCamillus si laurea in corso (contro una media nazionale del 58,7%) e l’84,3% lavora già a un anno dal conseguimento del titolo, con una retribuzione media superiore alla media nazionale. Elevati anche i livelli di soddisfazione: oltre il 95% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria e il 94,5% apprezza il rapporto con il corpo docente. Questi dati – conclude la nota – non solo confermano UniCamillus come un punto di riferimento nella formazione medica, ma rappresentano anche un impegno concreto verso il futuro della sanità: l’Ateneo, infatti, investe costantemente su innovazione e qualità della didattica, al fine di preparare professionisti capaci di rispondere alle sfide di un mondo in continua evoluzione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Medicina, Unicamillus prima tra università private per posti disponibili nel 2025/26
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.