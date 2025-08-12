(Adnkronos) – E' stato trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare da ieri a Jesolo, in provincia di Venezia. A denunciarne la scomparsa in località Cavallino-Treporti ieri era stata la madre. Le ricerche sono scattate subito dopo l'allarme, ma il piccolo è stato trovato nella notte a un centinaio di metri dal punto in cui la mamma lo aveva visto l'ultima volta , in prossimità del pennello di massi che delimita la battigia. Secondo le prime informazioni, il piccolo era entrato in acqua a pochi metri dalla riva, sul tratto di spiaggia libera compreso tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu, scomparendo sotto gli occhi della mamma. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell'ordine e anche molti bagnanti presenti in spiaggia che hanno creato una catena umana per proseguire "a rastrelliera" tenendosi per mano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare
