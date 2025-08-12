(Adnkronos) – Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex Ilva. L'accordo è stato siglato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutte le amministrazioni nazionali e locali. È quanto si apprende da fonti del Mimit. Nell'accordo sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva le parti "si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre – termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti – per esaminare le prime evidenze della Procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto (Dri) utili per l'approvvigionamento dei forni elettrici" si legge nel testo dell’accordo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.